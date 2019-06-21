Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Görevliyi sopayla darp edip, iş yeri soyan şüpheli yakalandı

Görevliyi sopayla darp edip, iş yeri soyan şüpheli yakalandı

şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Temizlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Cep Telefonu 

-adliyeden detay
-arşiv

( ELAZIĞ ), ELAZIĞ

- Elazığ'da bir iş merkezine girip temizlik görevlisini sopayla darp edip çok sayıda cep telefonunu çalan şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.Yaşanan olayın bazı bölümleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Olay, 10 gün önce kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler Çarşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğunlukla cep telefonu,elektronik eşya ve aksesuar satılan iş merkezine elinde sopayla gelen 1 şüpheli, görevliyi darp edip etkisiz hale getirdi, ardından da sopayla bir iş yerinin camlarını kırarak piyasa değeri 36 bin TL olan 21 adet cep telefonunu çalarak kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler çalışma yaptı.Polisin çalışmasında şüphelinin A.Y. olduğu belirlendi.Şüphelinin şehir dışındaki adresini tespit eden polis düzenlediği operasyonla yakalarken, çalınan telefonlardan 10'unu da ele geçirdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayın bazı kısımları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında şüpheli bir şahsın elinde sopa ile geldiği, ardından darp ettiği üzerinde kan lekeleri görünen görevli ile yürüdüğü ve bir iş yerinin camlarını kırdığı görüntülere yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Köpeğin Bulduğu Altınların Sahibi AranıyorKöpeğin Bulduğu Altınların Sahibi Aranıyor
Mali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele GeçirildiMali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele Geçirildi
Yolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 YaralıYolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 Yaralı
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı