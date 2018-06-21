Görevlendirmeyle köyler hizmetle buluştu - DİYARBAKIR
- Diyarbakır 'ın Bismil ilçesine bağlı köylerde yapılan prefabrik okul öncesi dersliklerden detay - Kurudere köyü sakini Sabri Fidan'ın konuşması - Taziye evinden detay - Bayındır köyü sakini İsmet Kutluay ile Abdurrahman Kutluay'ın konuşmaları - Köylerden çöplerin toplanmasıGörevlendirmeyle köyler hizmetle buluştu - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde belediyeye yapılan görevlendirmeyle köy sakinleri, kaliteli belediyecilik hizmetiyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor - Asfaltlı yollara kavuşan, sokaklarına kilitli parke taşı döşenen ve düzenli olarak çöpleri toplanan köylüler, görevlendirme yapılan belediyenin hizmetlerinden memnun - Sabri Fidan: - "DBP'li belediyenin köyümüze hiç hizmeti olmadı, taş üstene taş koymadılar, bir dikili ağaçları yok" - İsmet Kutluay: - "Allah razı olsun. Bu kadar hizmet beklemiyorduk, fazlasıyla yaptılar"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde belediyeye yapılan görevlendirmeyle köyler, belediye hizmetiyle tanıştı.Yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından görevlendirilme yapılan ilçede, belediye hizmetleri aralıksız devam ediyor.Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülen çalışmalarla hem ilçenin yıllardır süregelen sorunları bir bir çözülürken, toplumun her kesiminin yaşamına dokunacak çalışmalar kırsala kadar uzandı.İlçe merkezde gerçekleştirilen hizmetlerin yanı sıra daha önce hizmet götürülmeyen 122 köy hizmetten istifade etmeye başladı. 29 köy yoluna 80 kilometre sıcak asfalt yapıldı, köylere 950 çöp konteyneri dağıtıldı. Bu köylerin düzenli olarak çöpleri toplanarak halk büyük sıkıntıdan kurtarıldı.Köy içlerinde 130 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi, 200 bin metrekarenin ise ihalesi gerçekleştirildi. yollarına serilen mucurla köylüler çamurdan kurtarıldı. Kimi köylere ihtiyaç üzerine hayvan sulakları yapılırken, 66 taziyeevine de katkı sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle birçok okulun bakım onarımı yapıldı, ihtiyaç duyulan 12 köyde prefabrik okul öncesi derslikler yapıldı. - "İlk defa hizmete kavuştuk"Kurudere köyü sakini Sabri Fidan, AA muhabirine, görevlendirmenin ardından köylerin sorunlarının tespit ettiğini belirterek şöyle konuştu:"Kayyumlu belediyeyle ilk defa hizmete kavuştuk. DBP'li belediyenin köyümüze hiç hizmeti olmadı, taş üstene taş koymadılar, bir dikili ağaçları yok. İstedik fakat yapmadılar. Kayyum atamasıyla birlikte 6 kilometrelik köy yolumuz sıcak asfalt yapıldı, anaokulu yapıldı, taziye evimizin çevresinde kilitli parke taşı yapıldı."Köyün ihtiyacı olan anaokulun da belediye tarafından yapıldığını aktaran Fidan, "Şu anda öğrencilerimiz yeri geniş ve rahat her eğitimini yapıyor." dedi. - "Fazlasıyla yaptılar"Bayındır köyü sakini İsmet Kutluay da DBP'li belediye yönetimleri döneminde hizmet alamadıklarını, görevlendirme yapılmasıyla gereken bütün hizmetlerin yapıldığını ifade etti. Köye içi yollara kilitli parke taşı ve çakıl taşı serildiğini işaret eden Kutluay, "Eskiden çamurdan camiye gelemiyorduk, şimdi terlikle kışın ortasında camiye gelebiliyorum, mezarlığa gidebiliyorum, köyün etrafını dolaşabiliyorum. Elhamdülillah köyde çamur kalmadı, Allah razı olsun. Bu kadar hizmet beklemiyorduk, fazlasıyla yaptılar. Şimdi köyümüz şehirden de daha güzel, bir küçük köye bunlar yapılıyorsa Allah razı olsun." değerlendirmesini yaptı. - "Allah devlete zeval vermesin"Köylerine çöp konteynerleri dağıtıldığını ve çöplerinin düzenli olarak toplandığını aktaran Kutluay, "Eskiden çöp atacağımız bir yer yoktu, köyün tümü çöplüktü. Pislikten yürüyemiyorduk. Şimdi herkesin kapısının önünde bir çöp bidonu var. Çöp arabaları çöpleri toplayıp götürüyor. Allah devlete zeval vermesin yasevimizi yaptılar, Allah razı olsun." dedi. Abdurrahman Kutluay ise Kürtçe yaptığı açıklamada, görevlendirmeyle birlikte belediye hizmetlerini almaya başladıklarını bu nedenle çok mutlu olduklarını kaydetti.