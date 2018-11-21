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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi kışa hazır Haberi

Görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi kışa hazır Haberi

- Belediye araçlarından detaylar - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın personellerle sohbet etmesinden detaylar - Çağatay ile röportaj - Detaylar - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay:"32 araç ve 70 personelle Bitlis 'te kar yağışının mağduriyetini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız. Geçen yıl kış fazla yaşanmamış ama bu yıl yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi, kış mevsiminde vatandaşın mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlandı.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla araçların bakım ve onarımını yaptı.Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, belediyenin araç bakım merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.Çağatay, burada yaptığı açıklamada, Bitlis 'in, Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yer aldığını söyledi.

Özellikle Bitlis - Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinin, en fazla kar alan yer olarak bilindiğini vurgulayan Çağatay, "32 araç ve 70 personelimizle, Bitlis 'te kar yağışının mağduriyetini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız. Geçen yıl kış fazla yaşanmamış ama bu yıl yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.
Bu kapsamda 400 ton tuz aldıklarını kaydeden Çağatay, "İl genelinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış ne kadar kar yağarsa yağsın, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan iş birliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız." diye konuştu.

Toplantı Karla Mücadele Bakım Merkezi Kış Mevsimi Kar Yağışı 

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