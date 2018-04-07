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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Görevlendirme yapılan belediyeden Süryanilere ziyaret - MARDİN

Görevlendirme yapılan belediyeden Süryanilere ziyaret - MARDİN

- Görevlendirme yapılan belediyeden Süryanilere ziyaret - Süryani vatandaşlardan Ferhan Baş'ın konuşmasıGörevlendirme yapılan belediyeden Süryanilere ziyaret - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paskalya Bayramı dolaysıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret ettiMARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Paskalya Bayramı dolaysıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Derik, Yeşilli, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde yaşayan yaklaşık 400 Süryani vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.Süryani vatandaşlardan Ferhan Baş, hatırlanmalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yarın bizim bayramımızdır. Öncesinde 50 günlük oruç tuttuk. Bu mutlu günde hatırlanmak güzel. Vatanımızın ve milletimizin birliği için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a dua ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.
Hane Göze ise kendilerini evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler takdim eden Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.Göze, "Dualarımız her zaman için birliğimiz ve bütünlüğümüz içindir. Yarın Paskalya Bayramı kutlamalarında bu dualarımızı tekrar edeceğiz." diye konuştu.

Uttu 

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