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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Görevi başında vefat eden polis memuru toprağa verildi - KARABÜK Haberi

Görevi başında vefat eden polis memuru toprağa verildi - KARABÜK Haberi

- Naaş'ın cenaze aracına bindirilmesi - Cenaze namazından görüntülerKARABÜK (AA) - Karabük 'te görevi başında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Yücel Demirci'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Öğretmenler Sitesi Camisi'ne getirildi.
Burada, polis memurunun 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı eşi Hülya Demirci, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, 10 gün önce dünyaya gelen oğlu İbrahim Selim'i de kucağına alarak, elini tabuta dokundurdu.Demirci'nin 4 yaşındaki oğlu Ömer de tabutu göstererek "İçindeki babam mı?" diye sordu. Polisin 3 yaşındaki diğer oğlu Hasan Hüseyin de babasının fotoğrafıyla oynadı.Kılınan namazın ardından Demirci'nin naaşı, mesai arkadaşlarının omzunda cenaze aracına alınarak Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, asker ve polislerin yanı sıra Demirel'in yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.
Karabük POMEM personeli Yücel Demirci (42), dün akşam görevi başında fenalaşmış, meslektaşları tarafından haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sarılar Polis Memuru Cenaze Aracı Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

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