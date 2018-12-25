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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Görevi başında kalp krizi geçiren polise son görev Haberi

Görevi başında kalp krizi geçiren polise son görev Haberi

Hasan Uzun’un cenaze namazı

Yaşam Mücadelesi Başsağlığı Resmi Tören Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-Cenaze töreninden görüntüler
-İst. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın konuşması
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Polis memuru Hasan Uzun son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL

- Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun, Kartal’daki Kavaklı Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 48 yaşındaki polis memuru Hasan Uzun, 17 Aralık günü kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi bir haftadır devam eden polis memuru, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis Memuru Uzun için bugün Kartal’daki Kavaklı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra birçok emniyet mensubu katıldı.
Cenaze töreni sırasında polis memurunun babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun taziyeleri kabul etti. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aileye başsağlığı dileklerini iletti. Polis Memuru Hasan Uzun için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından polis memuru için helallik alındı. Uzun’un naaşı resmi törenle cenaze aracına konularak Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gazetecilere konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Ailesine ve emniyet camiasına başsağlığı diliyoruz” dedi.

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