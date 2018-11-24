Görevi başında hayatını kaybeden öğretmeni öğrencileri unutmadı

-Öğrencilerin dua okuması

-Nezih Ergül’ün oğlu’nun minik öğrencilere hitaben konuşması

-Öğrencilerin vefat eden Öğretmen Nezih Ergül’ün kabri başında ağlaması

-Öğrencilerin öğretmenin toprağına su dökmeleri

-Nezih Ergül’ün oğlu Samet Ergül ile röp.

-Vefat eden Öğretmen Nezih Ergül’ün öğrencileri ile röp.



( DÜZCE - ÖZEL) DÜZCE



- (ÖZEL)Düzce’de 17 gün önce görevi başında vefat eden öğretmeni, öğrencileri unutmadı. Öğretmenlerinin kabrini ziyaret eden minikler öğretmenlerinin kabri başında Fatiha okurken gözyaşlarına hakim olamadılar. Düzce’de Uzunmustafa İlkokulu öğrencileri Öğretmenler Gününü buruk kutluyor. 17 Gün önce görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nezih Ergül’ün öğrencileri unutmadı. Okul Müdürü Bekir Güler, Müdür Yardımcısı Gamze Yaykaşlı, öğretmenleri ve Nezih Ergül’ün ailesi ile birlikte şehir mezarlığına giden öğrenciler, öğretmenlerinin kabrine çiçek dikip, toprağına su döktüler. Duygusal anların yaşandığı ve gözyaşlarını sel olduğu ziyarette öğrenciler Fatiha ve dua da okudular. Nezih Ergül’ün oğlu Samet Ergül, babasının son öğrencileri olan miniklere hayatta iz bırakmanın çok önemli olduğunu söylerken, güzel işler yapıp iyi hatırlanmalarını istedi. Ergül’ün konuşması sırasında miniklerin gözyaşları sel oldu. Samet Ergül, babasının böyle bir günde öğrencileri tarafından unutulmadığı için gurur duyduklarını söyledi.



Samet Ergül, okul idarecilerine, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederken, “ Babam 60 yıllık yaşantısının 39 yılını bu ülkede iyi öğrenciler yetiştirmek için vakfetti. Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde bir sürü yetiştirdiği öğrencisi var. 37 yıl geçmesine rağmen hala ailesi olarak biz aranıyoruz. İyi gününde kötü gününde. Bir insanın bu şekilde hatırlanması bana göre hayatta bırakabileceği en önemli eser. Çocuklara da söyledim, kendimize de bunu amaç edinmeliyiz. Hayatta iz bırakmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Nezih Ergül’ün minik öğrencileri ise duygularını paylaşırken göz yaşları içinde öğretmenlerini çok özlediklerini ifade ettiler. Nezih Ergül’ün bir öğrencisi, öğretmenini anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. Öğretmenini çok özlediğini dile getiren minik öğrenci, onu tanımaktan ve öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu da dile getirdi. (SA-

