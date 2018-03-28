- Görevden alınan imamlar İHA'ya konuştu; 'Bitcoin ile ilgimiz yok' Haberi

-- Telefon ile haberleri okumaları

-- Mecit Kırımlı ile röp.

-- Satılmış Bayram ile röp.



( ZONGULDAK ) - Görevden alınan imamlar İHA'ya konuştu; "Bitcoin ile ilgimiz yok" ZONGULDAK



- Zonguldak'ta görevden alınan imamlar, bitcoin ticareti yaptıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. Konunun yargıya intikal ettiğini aktaran imamlar, mağdur olduklarını belirttiler. Kozlu merkez Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram; haklarında internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla yapılan şikayet üzerine görevlerinden alındı. İHA'ya açıklamada bulunan din imam hatipler, sanal para birimi bitcoin ile ilgilerinin olmadığını ve kamuoyundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. İmam hatiplerden Mecit Kırımlı, 2016 yılında hakkında yapılan bir şikayetin değerlendirildikten sonra dosyanın kapatıldığını ancak 2017 yılında yeniden açıldığını ifade etti.

"Gerçek adalet kararını verecektir" Mecit Kırımlı 2017 yılında Umre ziyareti sırasında art niyetli kişiler tarafından kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek şöyle dedi: "Kozlu merkez aziziye camisinde görev yapmaktayım. Dün akşam itibariyle şahsımla alakalı bitcoin ticareti yaptığıma dair bazı haberler okudum. Tanıdık arkadaşlardan da bazı haberler gönderildi. Bitcoin ile alakalı uzaktan, yakından en küçük ilgim, bilgim ve bağlantım yok. Toplum olarak bitcoin ile alakalı bir bilgim var. İşlev olarak bitcoin ile alakalı bir yatırımım bir çalışmam veya ticaretim asla söz konusu değildir, olamaz da. Ancak başka bir dijital para diyebileceğimiz yatırımda para yatırmışım. Bununla alakalı zaten dünya blockchain sistemine geçeceği için bu hususta bir endişem yoktur. Bitcoin ile alakalı en ufak bir bağlantım olmamasına rağmeni iftiralara maruz kalmaktayım. Bununla alakalı zaten 2016 yılında gereken şikayetler neticesinde bunların asılsız olduğuna dair bilgi ve belgeleri sundum ve bu dosya kapanmıştır. Kapanan bu dosya yeniden 2017 yılında ben Umre'deyken bunu fırsat bilerek art niyetli olan kişiler tarafından yeniden piyasaya çıkartılarak üzerimde bir kumpas yapılıp oyun oynanmaktadır. Bu kasıtlı ve art niyetle yapılan bir durumdur. Kimlik sistemi olan ve yasal olan bir sistemde paramız vardır. Bunun dışında bitcoin ile alakam yoktur. Konu zaten yargıda olması sebebiyle yargının sonucunu beklemekteyiz. İnanıyorum ki Adalet Bakanlığı ve hukukumuz gerçek adalet kararını verecektir. Şu an açıkta bulunmaktayız. Müfettiş ikinci araştırmada bu hususta sadece kınama cezası vermiştir. Bu kınama cezası verilmesine rağmen böyle bir açığa alınmanın, görevden alınmanın ne derece doğru olup olmadığını bilmiyorum." "Hukuki sürecin bitmesini bekliyoruz" Dereköy İmam Hatibi olarak yaptığı görevinden 19 Ocak 2018 tarihinde görevden alındığını anlatan Satılmış Bayram ise "Nedenini tam anlayamadığım bir sebepten dolayı açığa alınmış bulunmaktayım. Yaklaşık iki aydır mağdur durumdayım. Dün akşam internette dolaşırken arkadaşım ile beraber hakkımda çıkan bitcoin ticareti yaptığım haberleri ile karşılaştım. Bitcoin'in ne olduğu konusunda bilgim yok. Bitcoin ile ticaret nasıl yapılır bunu da bilmiyorum. Sanal parayla hiçbir alakam yoktur. Tamamen iftiraya maruz kaldığımı düşünüyorum. Bu konunun aydınlığa kavuşması için zaten konu hukuktadır. Hukuki sürecin bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" Görevden alınmasının gerekçesinin ise 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşi tarafından yatırım yapıldığını aktaran Bayram, "Eşim ziynet eşyalarını satarak kayınvalidemin etkisinde kalarak bu şirketten pay aldı. Ve bunun karşılığında aylık kira getirisi olacağını söylemişti. Ve hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası vererek şikayet edildim. Bunun sonucunda da suçlu duruma düşürülerek görevden alındım. Ama arkadaşlarımın bizzat ve şahsen kendi el yazıları ile hiç kimsenin etkisi altında olmadan kendileri o şirketten hisse aldıklarını beyan ettiler. Zaten hukuki süreç devam ediyor. Tamamen mağdur durumdayım. Çocuklarımın ve babamın sağlık problemleri var. Hem bunlarla uğraşıp, işsizlikle mücadele vermiş durumdayım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" diye ifade etti.

(OA

