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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Görev yaptığı okulu kucağındaki bebeğiyle temizledi - TEKİRDAĞ

Görev yaptığı okulu kucağındaki bebeğiyle temizledi - TEKİRDAĞ

- Kucağındaki bebeğiyle temizlik yapan Sinem Yaşa öğretmen - Okul temizliği yapan öğretmenlerden görüntüler - Okul müdürü Celal Salman'ın konuşması Görev yaptığı okulu kucağındaki bebeğiyle temizledi - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Belediyesi Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, yeni eğitim - öğretim yılı öncesi okulda temizlik seferberliği başlattı - Okulda rehber öğretmen olarak görev yapan Sinem Yaşar da temizlik çalışmasına kucağındaki 11 aylık bebeğiyle katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'deki Veliköy Belediyesi Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, okulu yeni eğitim - öğretim yılına hazır hale getirmek için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.Öğrencilerin temiz sınıflarda eğitim alması için fedakarlık örneği gösteren öğretmenler, sıraları yerleştirdikleri sınıfları boyadıktan sonra okulun temizliğini de yaptı.Okulda rehber öğretmen olarak görev yapan Sinem Yaşar da temizlik çalışmasına kucağındaki 11 aylık bebeğiyle katıldı.
- "Okulumuzu büyük fedakarlıkla yeni döneme hazırlıyoruz"Okul müdürü Celal Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin teminatı öğrencilerin hijyenik şartlarda ders görmesi için sınıfta gönüllü olarak temizlik yaptığını söyledi.

Salman, okulu yeni eğitim - öğretime dönemine hazırladıklarını ifade ederek, "Okulumuzu eğitim ve öğretim faaliyetlerine, idaremiz, öğretmen arkadaşlarımız, hatta çocuklarıyla birlikte büyük bir fedakarlıkla yeni döneme hazırlamaya çalışıyoruz. Gönüllülük bazında herkes elinden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Okulumuzu, öğrencilerimizi sevme doğrultusunda bu işe koyulduk." diye konuştu.

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