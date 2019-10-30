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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Görenler görmeyenlere engel oluyor...Engelli vatandaşın evinin önüne kazılan çukurlarla imtihanı İzle

Görenler görmeyenlere engel oluyor...Engelli vatandaşın evinin önüne kazılan çukurlarla imtihanı İzle

Görme engelli Adnan Yılmaz ile röportaj

Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Bild Engelli Vatandaş 

-Adnan Yıldız'dan detaylar
-Kazılan çukurlardan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Engelliye 'çukur' engeli- Görme engelli Adnan Yıldız:- "Çukura ayağım girdi kendimi zor toparladım"- "Köşedeki bakkala bile giderken zorluk yaşıyorum" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, bir elektrik şirketi tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu evinin önüne kazılan çukurlar yüzünden zor anlar yaşayan görme engelli Adnan Yıldız, ilgililerin daha duyarlı olmasını bekliyor. Görme engelli Adnan Yıldız’ın Büyükdere Mahallesi Özel Sokak’ta bulunan evinin civarında kazı çalışmaları yapıyor. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukurlardan dolayı evine giriş ve çıkışta güçlük yaşayan Yıldız, engelli bireyler olarak daha duyarlı olunmasını beklediklerini söyledi.

Kazılan çukurların gün içerisinde kapatılması gerektiğini belirten Yıldız, "Geçen günlerde görme engelli arkadaşlarımla eve bir türlü giremedik. Evimizin önüne kazılan çukura ayağım girdi. Kendimi zor toparladım. Sağ olsun arkadaşlar yardım etti kurtuldum. Vatandaşlar yardım etti de eve girebildik" diye konuştu.
"Köşedeki bakkala bile giderken zorluk yaşıyorum" Evine girmek için arkadaşlarını aramak zorunda kaldığını vurgulayan Adnan Yıldız, "Bizim için eve girmek de çıkmak da sorun. Bizler görme engelli vatandaşlarız. Biz bir şekilde hoplaya, zıplaya geçebiliriz ama ortopedik engelli bireyler olsa buradan nasıl geçeceklerdi? Bir tane göstermelik köprü yapmışlar. Ben o köprüyü bulana kadar zaten çukurun içerisine giriyorum. Eve girerken, çıkarken birilerini aramak zorunda kalıyorum. Tek yaşadığım için zorlanıyorum. Köşedeki bakkala bile giderken zorluk yaşıyorum. Kazılar açık duracağına üstü kapatılsa bizlerde sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.
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