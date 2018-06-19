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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Gör-Bil Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci: “Muharrem Bey atıyor, Kemal Bey tutuyor”

Gör-Bil Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci: “Muharrem Bey atıyor, Kemal Bey tutuyor”

Başkan İnci'nin açıklaması

( VAN -HD) VAN

Kanald Televizyon Hastane Özgürlük Öğretmen 


- Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (Gör-Bil) Van Şube Başkanı Osman İnci, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye meydan okuyarak, istediği kanalda ekonomiyi tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Dernekte bir açıklamada bulunan Gör-Bil Derneği Van Şube Başkanı Osman İnci, Ortadoğu’da kopan tufanları; Filistin’de, Arakan’da, Suriye’de, Afganistan’da ve Irak’ta neler olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, “Biz de kendimizi bu seviyeye düşürmemek için düşünmemiz gerekiyor. Sorun parti değil, seçim değil. Sorun olan vatanımız. Bizim için vatanımıza sahip çıkan önemlidir. Arkadaşlar çıkmış biri yıkıyor, biri yakıyor, biri satıyor, biri iptal ediyor, biri özgürlükten bahsediyor. Ben Türkiye’den özgür bir yeri göremiyorum. Ama başka özgürlükten bahsediyorlarsa onu bilemem” dedi.
“Cehalet zamanı değil” Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ekonomiyi konuşmak için herhangi bir televizyon kanalına davet ettiğini hatırlatarak, “Ben bir vatandaş olarak hazırım. Muharrem Bey gelsin, hangi kanalda istiyorsa oturalım ekonomiyi onunla tartışayım. Ben emekli bir insanım. Sigorta hastanelerindeki kuyrukları unutmadık. Doktora gidiyorduk. Doktor, ‘yazıhaneme gel konuşuruz’ diyordu. Yazıhaneye gidiyoruz, bir miktar para ödüyoruz. Gel hastaneye bu tahlilleri yazdır. İlaç yazıyor, saatlerce ilaçları bekliyoruz, sıra geliyor ilaç yok. Biz bu şartlarla yaşadık. Üç ay boyunca maaş alamıyorduk. Artık bakkallar bize borç vermiyorlardı. Çoluk çocuğumuzu besleyemiyorduk. İnce; öğretmendir, ben de santral memuruyum. Gelsin ekonomiyi de Türkiye’nin gidişatını da tartışalım. Herhalde o dersleri, o okumamıştır. Ben ona o dersleri veririm. Muharrem Bey atıyor, Kemal Bey tutuyor. Bazı bilinçsiz insanlarımız da onları alkışlıyor. Cehalet zamanı değil. Bilinçsizlik zamanı değil artık” şeklinde konuştu.

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