Gönüllü sağlıkçı Rezzan, Filistinli yaralılara şifa dağıtıyor - GAZZE

- İsrail sınırında gerçekleştirilen gösterilerden detaylar - Filistinli acil sağlıkçısı Rezzan en - Neccar'ın yaralılara müdahale etmesinden detaylar - Filistinli acil sağlıkçısı Rezzan en - Neccar'ın konuşması - en - Neccar'ın yaralılara müdahale etmesinden detaylarFilistinli acil sağlıkçısı Rezzan en - Neccar (20), tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yapıyor. İsrail'in saldırılarına karşı halkının gösterdiği cesur direnişe hayranlığını dile getiren Neccar, Gazze 'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında gerçekleştirilen gösterilerde yaralanan Filistinlilere şifa olmak için var gücüyle çalışıyor. Eylemciler için bölgede kurulan çadırlar arasında koşuşturan Neccar, diğer gönüllü sağlık ekipleriyle yaralılara müdahale ediyor.