Gönüllü öğretmenlerin ücretsiz KPSS kursuna yoğun ilgi

-ÖĞRENCİLER

-GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENİN KONUŞMASI

-GAP İL ASİSTANIN KONUŞMASI

-ÖĞRENCİ KONUŞMA

-DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak GAP Gençlik ve Kültür Evi tarafından gönüllü öğretmenlerin desteği ile ortaöğretim ve ön lisans mezunu öğrenciler için ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu açıldı. GAP Gençlik ve Kültür Evi’nde açılan kursta ortaöğretim ve ön lisans mezunlarına gönüllü öğretmenler tarafından matematik, coğrafya, tarih ve Türkçe branşlarında kurs verilmeye başlandı. Şırnak’ta ilk defa açılan ücretsiz KPSS kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 16 yıldır gönüllü olarak öğrencilere çeşitli alanlarda ders veren tarih öğretmeni Hamza Tatar, Şırnak’ta herhangi bir KPSS kursunun olmadığını söyledi.



KPSS’ye yönelik kursun olmamasının öğrenciler açısından çok büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden Tatar, “GAP Gençlik ve Kültür Evi daha öncede bir çok alanda çalışmalar yapmıştı. Bende öğrencilerin bu eksikliğini ve memleketin bu ihtiyacını görünce gönüllü olarak ders vermeye karar verdim. Şu an 60 ile 70 civarında salonumuzda öğrenci var. Bu kursun bilinmesi durumunda daha da talep olacağını düşünüyoruz. Tarih dersi olarak haftada iki saat planlıyoruz. 19 Şubat’ta başlamış olduğumuz dersleri haziran ayı ortalarında bitirmeyi düşünüyoruz. Haziran ayı ortalarına kadar bütün KPSS tarih konularını burada ücretsiz ve gönüllü olarak öğrencilerimize vereceğiz. Neden haziran ayında bitirmeyi düşünüyoruz çünkü önümüzde bir lisans KPSS’si var. Bütün konularımızı bitirip öğrencilerimizi hazır bir şekilde sınava sokmayı düşünüyoruz. Derslerimizi yorum ağırlıklı veriyoruz. Yorum ağırlıklı verdiğimiz zaman TYT sınavları, üniversite hazırlık öğrencilerimiz var, onlarda faydalanabiliyorlar” dedi.

“Kültür evi gençlere yönelik ücretsiz kurslar vermeye devam edecek” Şırnak GAP Gençlik ve Kültür Evi asistanı Nazlı Altürk ise kültür evi olarak 15 yıldır Şırnak’ta sosyal ve kültürel kurslar verdiklerini söyledi.



Altürk, “Her sene yerelden, gençlerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. 2020 yılında da KPSS olacağı için yerelde KPSS yönünde çok yoğun bir başvuru aldık. İlk defa Şırnak GAP Gençlik ve Kültür evi gençlere yönelik ücretsiz kurs verecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi olmak üzere hafta içi ve hafta sonu iki tane gurubumuz var. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya gibi dersleri vereceğiz. Bunların hepsini ücretsiz vereceğiz. Çok yoğun bir talep ve başvuru var. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu dönem öğrencilerimize ücretsiz ders verip, bunların KPSS’de başarılı olmaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

KPSS kursuna gelen Menekşe Ceylan da “Ben ön lisans öğrencisiyim. KPSS’ye çalışıyorum ve sağlık alanında atanmayı bekliyorum, iki senedir çalışıyorum. GAP Gençlik ve Kültür Evi’ne geliyoruz. Hamza Tatar hocamızın gönüllü olarak verdiği eğitimlerden biz baya faydalanıyoruz. Şırnak’ta daha önce bizim KPSS’ye çalışacak bir ortamımız yoktu, GAP Gençlik ve Kültür Evi ile Hamza Tatar hocamız sayesinde bu imkanı elde etmiş olduk. Bu konuda çok mutluyuz” şeklinde konuştu.





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