Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gönüllü öğretmenlere AFAD eğitimi - ARDAHAN

Gönüllü öğretmenlere AFAD eğitimi - ARDAHAN

- Malzeme tanıtımı ve kullanımından görüntü - Detay görüntüler - AFAD İl Müdürü Fırat Örs'ün konuşması - Öğretmenlerin konuşmasıGönüllü öğretmenlere AFAD eğitimiARDAHAN (AA) - Ardahan 'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlere AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı. Ardahan - Kars kara yolu Çamlıçatak Ormanlığı mevkisinde gerçekleştirilen tanıtıma katılan 18 gönüllü öğretmene, AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımı teorik olarak gösterildi.Araç ve gereçler tanıtılırken özellikle araçların acil durumlar karşısında en hızlı ve pratik nasıl kullanılacağı yönünde bilgiler verildi.
AFAD Ardahan İl Müdürü Fırat Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim verilecek gönüllü öğretmenlerin bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bugün ilk olarak kendilerine malzeme tanıtımı yapıp AFAD'ı tanıttık, malzemelerin nasıl kullanıldığını gösterdik. Makine ve araç kullanımları gayet güzel geçiyor. İlerleyen zamanlarda tatbikatlarımız olacak. Arkadaşlar gayet gönüllü ve verimli oluyor. İnşallah bu eğitimlerimiz faydalı olur." dedi.
Öğretmenlerden Osman Erdem de "Eğitimlerin çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Herkesin bunları bilmesi gerek. İnşallah ihtiyaç hasıl olmaz, ama olması durumunda inanıyorum ki bu eğitimleri alan herkes bu ülkenin insanları ve insanlık için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.Pınar Kök de eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek, eğitim sayesinde bilmedikleri konular hakkında fikir sahibi olduklarını söyledi.

Muhabir Öğretmenler Öğretmen Tatbikat Erimli 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı