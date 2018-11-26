Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gönüllü öğretmenler yaşlılara kitap okuyacak - ELAZIĞ

Gönüllü öğretmenler yaşlılara kitap okuyacak - ELAZIĞ

- Gazi Huzurevi'nde kalan yaşlılardan görüntüler - Gönüllü öğretmenlerin yaşlılarla sohbet etmesi - Öğretmenlerin yaşlılara kitap okuma detayları - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç'in konuşması - İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk'ün konuşması - Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Sorumlusu Ceyda Akıllı'nın konuşması - Huzur evinde barınan emekli öğretmen Mehmet Nuri Karaoğlu'nun konuşmasıGönüllü öğretmenler yaşlılara kitap okuyacakELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da hayata geçirilen proje kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, haftada bir gün ziyaret edecekleri huzurevi sakinlerine kitap okuyacak, onlarla dertleşecek.Kentte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Dünya Okudukça, Okunanlar Paylaştıkça Güzeldir" projesi başlatıldı.Proje kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, Gazi Huzurevi'nde kalan yaşlılara haftada bir gün kitap okuyacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, proje dolayısıyla düzenlenen toplantıda, huzurevi sakinlerinin sosyal hayatları açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Kenç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler buradaki yaşlılara hem kitap okuyor hem de dertleşiyorlar. Bu etkinlikle yaşlılar biraz da olsa kafalarını dağıtıp sıkıntılarından uzaklaşıyor." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Göktürk de "Huzurevinde kalan yaşlılarımız bundan çok keyif alıyorlar. Öğretmenlerimizi büyük bir ilgiyle dinliyorlar. Projemiz bu şekilde devam edecek. Burada kalan yaşlılarımızın tecrübelerinden ve hayat hikayelerinden faydalanacağız." diye konuştu.
Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Mehmet Nuri Karaoğlu (91) da öğretmenlik mesleğinin çok değerli olduğunu söyledi.

Öğretmen olacak kişilerin çok iyi seçilmesi gerektiğini belirten Karaoğlu, "Çünkü memleketin kaderi öğretmenlere bağlıdır. Ben görev yaptığımda en çok öğrencilerimden utanırdım, çünkü beni örnek alıyorlardı. Çocuklar ailesinden çok öğretmenlerini örnek alırlar." ifadesini kullandı.

Emekli Öğretmen Öğretmenler Öğrenciler Sosyal Hayat Öğretmenlik 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı