Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu

Gönüllü mezarcı el arabasının içinde ölü bulundu

Olay yeri çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

Cenaze Bild Ziyaretçiler 


- Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda gönüllü olarak çalışan 82 yaşındaki Eşref Gölükçetin, dikmeye götürdüğü çam fidanlarını taşıdığı el arabasının içinde ölü bulundu. Karacasu’ya bağlı Karşıyaka Kabristanlığının üst bölümünde mezarlıklar arası ulaşımı sağlayan toprak yolda meydana gelen olayda, mezarlıkta gönüllü olarak çevre düzenlemesi çalışmalarında gönüllü olarak çalışan 82 yaşındaki Eşref Gölükçetin, çam fidanlarını taşıdığı el arabasının içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ziyaretçiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Öldüğü tespit edilen Gölükçetin’in cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gönüllü olarak mezarlıklarla ilgileniyordu Mezarlıkta hayatını kaybeden Eşref Gölükçetin’in hemen her gün Karşıyaka Mezarlığı'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiği, diğer mezarların da gönüllü olarak bakımını yaptığı öğrenildi. El arabasıyla taşıdığı çam fidanlarını dikemeden hayatını kaybeden Gölükçetin’in 4 çocuk babası olduğu bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı