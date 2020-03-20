Gönüllü kadınlar maske üretiyor - MERSİN

- Maske dikimi için kesimlerin yapılması - Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi - İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi - Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi - Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş’in dikim atölyesini ziyaret etmesi - Dikimi yapılan maskelerin gösterilmesi - İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün konuşması - Erdemli HEM Müdürü Ahmet Ateş'in konuşması - Usta öğretici Fatma Karakaya Ersoy'un konuşması - Habibe Yıldız'ın konuşmasıDoğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid - 19 tedbirleriMERSİN - Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. - Gönüllü kadınlar maske üretiyorErdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı. İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti. Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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