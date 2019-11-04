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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gönüllü Gençler, köy okuluna ‘Barış Pınarı’ kütüphanesi kurdu Haberi

Gönüllü Gençler, köy okuluna ‘Barış Pınarı’ kütüphanesi kurdu Haberi

kütüphaneden görüntü

Ölümsüz Kütüphane Çizgi Film Kitaplık Öğrenciler 

-öğrenciler çizim yaparken görüntü
-detaylar
-gençlik lideri ile röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Gençlik Merkezleri Gönüllü gençleri Murtaza köyüne kütüphane kurdu. Gençler kütüphanenin adını ise ‘Barış Pınarı’ kütüphanesi koydular. Niğde Gençlik Merkezlerinde görev alan gönüllü gençler köy okuluna kütüphane kurma projesini sundular. Gençlik Liderlerinin organizasyonu ile Çiftlik İlçesi Murtaza Köyü Aynur Filibeli Ortaokuluna kendi elleriyle hazırladıkları kitaplıkları yerleştirirken çocuklar için çizgi film karakterleri çizdiler. Gençlik Lideri Fatih Demirkol, ‘‘Öğrencilerimize okuma alışkılığının kazanmasını artırmak için böyle bir proje hazırladık. Resim bölümünde okuyan gönüllü gençler tarafından duvarlara resimler çizildi. Buradaki kütüphanenin adını koyarken Suriye’nin doğusunda olan ‘Barış Pınarı’ harekatı olduğu için harekatı bu harekatı ölümsüzleştirmek için ‘Barış Pınarı’ ismini verdik. Gönüllü gençlerimiz çok heyecanlıydı, kardeşlerine bir hatıra bıraktıkları için’’ dedi.
Gönüllü gençler kütüphane sonrası öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaparak güzel bir vakit geçirmelerini sağladılar.
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