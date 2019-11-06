Gönüllü çevreci liselilerle doğayı temizledi - BURSA
- Etkinlikten drone detayları - Mustafa Kocabıyık'ın konuşması - Etkinlikten detaylar - Şehit Erol Olçok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz ile röportaj - Öğrenci Sude Yakın'ın konuşması - Öğrenci Yiğit İlhan'ın konuşmasıGönüllü çevreci liselilerle doğayı temizledi (Dron destekli) - Bursa 'da yaşayan mali müşavir Kocabıyık, 11 yıldır sürdürdüğü tek başına Uludağ'ı temizleme işini bu kez de Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi - Kocabıyık: - "Önemli olan çöpleri toplamaktan ziyade atılmamasını sağlayacak bilinci oluşturmak. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, ömrümüz oldukça devam edecek. Gençlerin bu tarz etkinliklere katılması çok önemli, bu hayatı onlar yaşayacak"BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa 'da mali müşavirlik yapan 59 yaşındaki Mustafa Kocabıyık, Uludağ yolundaki ormanlık alanlarda 11 yıldır gönüllü olarak çöp toplama alışkanlığını liseli öğrencilere de kazandırıyor.Kocabıyık, mali müşavirlik mesleğinin yanı sıra Uludağ'da piknik alanları ve yol kenarlarına atılan çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkıda bulunuyor.Gönüllü olarak haftanın 5 günü çöp toplayan Kocabıyık, tek başına yaptığı bu işi Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle beraber yaptı.Kocabıyık ve liseli öğrenciler, Uludağ'ın çeşitli noktalarında doğaya atılan çöpleri kağıt, plastik ve cam şişe olarak ayırarak çöp poşetlerine topladı.Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada 11 yıl önce doğadan çöp toplamaya başladığını ve bunu tek başına yıllarca devam ettirdiğini kaydetti. Özellikle piknik alanlarıyla yol kenarlarındaki çöpleri topladığını ve doğayı temizlemeye gayret ettiğini belirten Kocabıyık, şöyle konuştu:"Kendime bir misyon biçtim, kesintisiz olarak çöp toplamaya devam ediyorum. Çevre bilincinin oluşması adına uzun zamandır yaptığım bu işi, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte yapmaya başladık. Önemli olan çöpleri toplamaktan ziyade atılmamasını sağlayacak bilinci oluşturmak. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, ömrümüz oldukça devam edecek. Gençlerin bu tarz etkinliklere katılması çok önemli, bu hayatı onlar yaşayacak. İnsanlar beni gördüklerinde olumlu tepki verenler var, vazgeçirmek isteyenler de var, 'nasıl olsa atıyorlar niye topluyorsunuz' diye, ben de onlara 'iyi şeyler yapanlar, bunlar da ısrarcı olmalılar' diyorum."Kendisini görenlerin bazen yardım ettiğini dile getiren Kocabıyık, "Ailem bana çok olumlu yaklaşıyor bu konuda. Eşim de ara ara katılıyor bana. Öğrencilerle beraber bunu yapmak keyifli. Bundan sonra da başka okulların öğrencileriyle de doğayı temizlemek istiyorum. Gençlere çöp toplamaktan ziyade doğaya çöp atmamalarını tavsiye ediyorum." dedi. - "Ülkemizi seviyorsak temiz bırakmak zorundayız"Şehit Erol Olçok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz da turizm sektöründe hizmet edecek ve çevre bilinci kazanmış öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.
Turizm sektöründe hijyenin çok önemli olduğunu belirten Korkmaz, şöyle devam etti:"Öğrencilerin daha bilinçli hale gelmeleri için öncelikle kendi bahçemizden başladık bu etkinliğe. Sonra da Bursa 'daki çevrenin temizliğini yaparak hem öğrencilerin çevre bilinci kazanması hem de topluma bir mesaj vermek istiyoruz. Ülke hepimizin, Avrupa'ya gittiğimizde görüyoruz, tertemiz ülkeleri var. Biz ülkemizi seviyorsak temiz bırakmak zorundayız gelecek nesiller adına. Öğrencilerden ve velilerden çok iyi tepkiler alıyoruz. Okulda öğrencilere verdiğimiz çevre bilinci sayesinde hepsi bu tarz etkinliklere katılmak istiyor. Temiz ve güvenilir öğrenciler sektörde her zaman iş bulabiliyorlar bu bilinci de onlara vermeye çalışıyoruz." - "Temiz bir milletiz"10. sınıf öğrencisi Sude Yakın ise doğayı temiz görmek amacıyla çöp topladığını ve Türkiye'nin temiz olmasını istediğini söyledi.
Türkiye'ye dışarıdan gelenlerin çöp görmesini istemediğini ifade eden Yakın, "Ülkemize gelen yabancıların 'temiz bir ülke' demesini istiyorum çünkü biz temiz bir milletiz ve öyle kalmasını istiyorum. Bu dünyada yaşayan tek canlılar biz değiliz, hayvanlar da var, bitkiler de var." dedi. Aynı sınıfta öğrenim gören Yiğit İlhan da turizm konusunda eğitim aldıklarını, farkındalık oluşturmak için doğayı temizleme etkinliklerine katıldığını aktardı.Liseli öğrenciler, öğretmenleriyle beraber Uludağ'ın çeşitli yerlerine atılan çöpleri topladı ve akranlarını da bu tarz etkinliklere katılmaya davet ettiler.
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