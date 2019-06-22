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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı Haberi

Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı Haberi

-Çöp toplanan alanmdan detaylar

Sosyal Medya Ormanlı Çekim 

--Çöp toplayanlardan röp
--Havadan çekim
--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas’ta gönüllü 100 kişi ormanlık alanda 3 saatte 100 torba çöp topladı SİVAS

- Sivas’ta gönüllü 100 kişi ormanlık alanda 3 saatte 100 torba çöp topladı Sosyal medyada hızla yayılan bir çöp temizleme hareketi olan "Trashtag challenge" isimli hashtag Sivas Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü derneği koordinasyonunda ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. Trashtag etkinliğine Sivas TEMA, Sivas AFAD, Aspendos Tiyatro Topluluğu, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti gönüllülerinden oluşan 100 kişi destek verdi. Sabah erken saatlerde Kardeşler Ormanı olarak bilinen alana giden gönüllüler dağılarak yaklaşık 3 saatte; otomobil lastiği, kağıt, plastik ve alkol şişesi gibi atıklardan oluşan 100 torba çöp topladılar. Gönüllüler seçtikleri ormanlık alanda çöplerle dolu olan yerleri temizleyip, önceki ve temizlendikten sonraki hallerinin fotoğraflarını çekip Trashtag58 ismiyle açtıkları hashtaği etiketleyerek sosyal medyada paylaşıyor. Böylelikle insanların çöplerle dolu olan yerleri temizlemesine teşvik ediyor. (OE-GF-
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