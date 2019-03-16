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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gönüllerin birincisi oldu, mutluluğu görülmeye değerdi

Gönüllerin birincisi oldu, mutluluğu görülmeye değerdi

Engelli öğrencinin şiir okuması

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-Öğrencinin ödülünü alması ve mutluluğunu sahnede göstermesi

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de düzenlenen şiir okuma yarışmasında sahneye çıkan engelli lise öğrencisi Elif Uğurlu, gönüllerin birincisi oldu. Uğurlu'nun sahnedeki mutluluğu ise tüm öğrencileri de coşturdu. Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "Çanakkale Şehitlerine" şiirini ezbere en iyi okuma yarışması Bingöl’ün Solhan ilçesinde de gerçekleştirildi.
Lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ilçedeki Kız Anadolu Lisesinde okuyan özel öğrenci Elif Uğurlu’ya da şans verildi.
Doğaçlama şiirle sahneye çıkan Uğurlu, jürinin değerlendirmesi sonucu gönüllerin birincisi seçildi. Uğurlu’nun ödülünü İlçe Vaizi Osman Numanoğlu verdi. Birinci seçilen Uğurlu, mutluluğunu sahnede gösterdi. O anlarda öğrenciler de Uğurlu'nun birinci olmasından dolayı sevinçlerini çığlıklarla anlattı.
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