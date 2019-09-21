Gönüller doğa için birleşti, çevreye atılan çöpler toplandı Haberi

-Vatandaşların çöp toplaması

-Toplanan çöplerin poşetlere doldurulması

-Muş Kültürü Derneği Başkanı Ufuk Bayrak röportajı

-Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan Yağmur Bazyiğit röportajı



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta doğaya gelişi güzel atılan atık çöpler; sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, üniversite öğrencileri, sporcular, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar tarafından toplandı. Dere Mahallesi’nin üst tarafında yer alan bağlık araziye gelişi güzel atılan atık şişeler, naylon, kutu ve birçok zararlı madde, Muş Kültürü Derneği öncülüğünde organize edilen çevre temizliği farkındalığıyla STK üyeleri, üniversite öğrencileri, sporcular, TEMA gönüllüleri tarafından toplanarak çöp poşetlerinde muhafaza edildi. Arazideki çöpleri büyük zorluklarla toplayan gönüllüler, kamyonlarca çöp toplayarak farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, doğanın aşırı kirlenmesinden dolayı bir faaliyet icra ettiklerini söyledi.



Üniversite, STK’lar, vakıflar ve bireysel katılımla temizlik çalışması yaptıklarını kaydeden Bayrak, “Hep birlikte burada doğamızı temiz tutmak için faaliyette bulunuyoruz. Eskiye nazaran daha bir aşırı kirlenme var. Burası gitgide kötü bir hal almaya başladı.

Özellikle Muş’u gören dağ yamaçları aşırı çöp yığınıyla dolmuş durumda. Doğaya atılan atıklar binlerce yıl çözülmüyor. Bizde buna dikkat çekmek için hep birlikte temizlik yaptık. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan Yağmur Bazyiğit ise, “Bugün buraya birçok öğrenciyle birlikte çöp toplamak için geldik. Çok güzel bir ortam olmasına rağmen ancak çöple dolu bir durumda. Buraları temizlemeye özen gösteriyoruz. Çevreye duyarlı birer öğrenci olarak geldik. Temenni ediyoruz ki bu tür etkinlikler Türkiye genelinde veya dünyanın her yerinde geçekleştirilsin. Biz bir adım attık, artık umarım herkes de buna katkıda bulunur. Burası çok güzel bir piknik alanı, ama ilk geldiğimizde çok kötü bir manzara ile karşılaştık. Alkol kutularıyla dolu, her taraf çöple dolu. Biz çevreye katkı yapan ve duyarlı insanları istiyoruz” ifadelerini kullandı.

