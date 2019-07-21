Gönül elçileri Türkiye’den aldıkları eğitimi ülkelerine aktarmak istiyor Haberi

-Tömer öğrencileriyle röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Anadolu TÖMER öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine hizmet etmek için çabalıyor- Afganistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen Muhammed Asıf:- “Yüksek lisans bittikten sonra ülkeme dönüp hizmet edeceğim”- Yüksek lisans yapmak için Kerkük’ten Eskişehir’e gelen Yousra Bayati:- “Gelip burada öğrendiklerimizi ülkemizdeki halklara öğretmemiz gerekiyor”- Tanzanyalı Rahim Nditi:- “Okulum bitince ülkeme döneceğim, çünkü ülkemde farklı hastalıklar var”- Kimya Bölümü yüksek lisans öğrencisi Abdull Manan Zahır:- “Buradan öğrendiğim şeyleri Afganistan’daki öğrencilere öğreteceğim” ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, yaklaşık bir yıldır aldıkları Türkçe eğitimlerin ardından bölümlerine geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Yurtdışından Türkiye’ye gelen gönül elçileri, alacakları lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından ülkelerine hizmet etmenin yanında öğrendikleri Türk eğitimini ve kültürünü kendi ülkelerine aktarmak istiyor. Tanzanya, Sudan, Afganistan, Filistin, Etiyopya, Irak, Kazakistan ve Özbekistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi TÖMER’den aldıkları Türkçe hazırlık derslerini başarıyla tamamladı. Gönül elçileri, bölümlerine geçmenin haklı mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda ileriki zamanlar için planlamalarını yapmış durumda. Yabancı uyruklu gençlerin gelecek hedefleri ise, Türkiye’de aldıkları eğitim ve edindikleri bilgi birikimleri ülkelerine dönerek buradaki öğrencilere aktarmak. Türkiye’de kalmak istemeyen gençler, ülkelerine faydalı bir birey olmak için yoğun çaba gösteriyor. “Yüksek lisans bittikten sonra ülkeme dönüp hizmet edeceğim” Afganistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen Muhammed Asıf, “Bir yıl önce Türkiye’ye geldim sonra TÖMER’e girdim. Gelecek sene inşallah TÖMER bittikten sonra yüksek lisansıma başlayacağım. Buraya gelmeden önce düşünüyordum, Türkiye nasıl bir ülke diye. Daha sonra başvurumu yaptım, burs kazandım buraya geldim. Türkler genelde hepsi misafirperver ama Eskişehir ahalisinin hepsi çok misafirperver. Türkiye’de kalmayı düşünmüyorum çünkü ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Yüksek lisans bittikten sonra ülkeme dönüp hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı. “Gelip burada öğrendiklerimizi ülkemizdeki halklara öğretmemiz gerekiyor” İnşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapmak için Kerkük’ten Türkiye’ye gelen Yousra Bayati, yaklaşık 10 ay önce Türkiye’ye geldiğini belirterek, “TÖMER’de çok şey öğrendik, hocalarımız bizimle çok ilgilendiler. Türk kültürünü, yemeklerini ve tarihini tanıdık ve öğrendik. Hocalarımız bize çok iyi davrandı her şeyi de bize öğrettiler. Türkçeyi de bize çok iyi öğrettiler. Hepsi hocalarımız sayesinde. Kalmak istemiyorum çünkü biz buraya eğitim almaya geldik. Türkiye’nin eğitiminin nasıl olduğunu ve aldığımız eğitimleri ülkemize taşıyacağız. Burada öğrendiğimizi oradaki insanlara da öğretmemiz gerekiyor. O yüzden bizim görevimiz budur. Gelip burada öğrendiklerimizi ülkemizdeki halklara öğretmemiz gerekiyor. Doktora için tekrar gelmeyi düşünüyorum ama kalmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

“Okulum bitince ülkeme döneceğim. Çünkü ülkemde farklı hastalıklar var” Tanzanya’dan Türkiye’ye gelen Rahim Nditi, TÖMER yardımıyla Türkçe öğrendiğini dile getirerek, “Türkçe eğitim çok iyi ve Türkçe hazırlık kursunun benim için yardımı oldu. Çünkü Türkçe öğrendim ve daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Çok zor durumla karşılaşmadım. Burada misafirperver insanlar olduğu için bana çok yardım oldu. Ben Eczacılık Bölümünü okuyacağım ve okulum bitince ülkeme döneceğim. Çünkü ülkemde farklı hastalıklar var. Yani böyle bir şey olduğu için bakacağım yardımım olabilirse göstereceğim” diye belirtti.

“Buradan öğrendiğim şeyleri Afganistan’daki öğrencilere öğreteceğim” Afganistan’dan Eskişehir’e gelen Kimya Bölümü yüksek lisans öğrencisi Abdull Manan Zahır, Türkiye’de sadece Türkçe öğrenmediklerini belirterek, “Burada biz sadece Türkçe dili öğrenmedik. Burada Türk geleneklerini ve kültürünü de öğrendik. Farklı öğrencilerle tanıştık, onlardan birçok şey gördük ve öğrendik. Türkiye’de kalmayı düşünmüyorum. Çünkü ben Afganistan’da Gıda Mühendisliği Bölümünde asistan olarak çalışıyorum. Ben yüksek lisansı bitirdikten sonra Afganistan’a döneceğim ve buradan öğrendiğim şeyleri Afganistan’daki öğrencilere öğreteceğim” dedi.



