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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Gönenli Mehmet Efendi Sakarya'da dualarla anıldı Haberi

Gönenli Mehmet Efendi Sakarya'da dualarla anıldı Haberi

Okunan mevlid-i şerif ve yapılan dualar

Karya Efes İslam Din Adamı 

-Anma programı detaylar
-Katılan vatandaşlardan detaylar
-Detaylar
-Program sonu yemek ikramı detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'de Gönenli Mehmet Efendi için anma programı düzenlendi.
Gönenli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni anma programı bu yılda Orhan Camii'de Adapazarı İlçe Müftülüğü'nün icrasıyla düzenlendi.
Gönen'in yetiştirdiği ünlü din adamı Gönenli Mehmet Efendi (Mehmet Öğütçü), ölümünün 27'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı. 1991 yılında 88 yaşındayken vefat eden Gönenli Mehmet Efendi için Orhan Camii'de öğlen namazı öncesinde mevlid-i şerif okunarak, sevenleri tarafından dualarla yad edildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Gönenli Mehmet Efendi'nin hayatından kısa bir anı paylaşan Adapazarı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Kömü, "Hanımı tarafından merhametten dolayı bugün davete, İslam'a hizmete, kürsüye, talebelere ders vermeye gitmesen denildiğinde; hanıma şöyle söylemiş: 'Belki daha benim duyuramadığım bilgiler, ilimler vardır. O ilimleri bekleyenler vardır. Hanım sen müsaade ette ben gideyim diyerek iki koluna iki yardımcı girerek verdiği derslere son nefesine kadar devam etmiş, ülkemizin nadide şahsiyetlerinden, büyük insanlarından, ülkemize büyük hizmeti geçmiş olan Gönenli Mehmet Efendi'nin bir programını icra ettik" dedi.
Okunan mevlid-i şerif ve yapılan dualar sonrası program bitiminde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
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