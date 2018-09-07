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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Gönen polisi kenevir yetiştirilen eve operasyon düzenledi İzle

Gönen polisi kenevir yetiştirilen eve operasyon düzenledi İzle

ele geçirilen kenevirlerin sökümü

Polis Hint Keneviri 

-sergilenmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde hint keneviri yetiştirilen eve polis baskın yaptı. Çok sayıda kenevir ve esrar ele geçirildi. Balıkesir ve Gönen Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan müşterek çalışma ile evlerinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdikleri bilgisi alınan şüpheli S.Y. ve Y.Y. adlı şahısların ikametine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada evin bahçesinde boyları 1.5 metre ile 2.5 metre arasında değişen 47 kök kenevir, bin 260 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
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