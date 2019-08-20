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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Gönen’de üvey torun dehşeti... Ninesinin boğazını kesti, dedesini sırtından bıçakladı

Gönen’de üvey torun dehşeti... Ninesinin boğazını kesti, dedesini sırtından bıçakladı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ

Tahkikat Ağır Yaralı 

-112 EKİPLERİNİN YARALIYOR HASTANEYE GÖTÜRÜŞÜ
-KATİL ZANLISININ FOTOSU

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda üvey torun vahşetinde F.S (32) ismindeki şahıs dedesini sırtından bıçaklarken ninesinin ise boğazını keserek öldürdü. Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşanan olayda üvey torun vahşeti yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S isimli şahıs nedeni bilinmeyen bir sebeple dedesi Fidan Kangal’ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal’ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.
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