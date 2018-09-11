Gönen'de patlıcan üreticisi eski günlerini arıyor

-Dalda duran patlıcanlar

-Hastalıktan kurumuş patlıcanlar

-Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt patlıcan tarlasında

-Başkan Özkurt'un açıklamaları

-Patlıcan tarlasında çalışan işçiler



( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir'in Gönen ilçesinde patlıcan üreticisi topraktaki hastalık nedeniyle düşen verimden dertli olsa da kısıtlı verimle para kazanmaya çalışıyor. Gönen'in dünyaca ünlü sebzesi patlıcan için hasat zamanı başladı.

Yüzlerce işçi Gönen'deki patlıcan tarlalarında ürününü hasat ediyor. Son 3 yıl içinde toprakta meydana gelen bir hastalık nedeniyle mahsullerde önemli derecede bozulmalar meydana gelmiş olsa da, yetkililer bu yıl verimin kısıtlı olmasıyla birlikte üreticinin bir nebze de olsa para kazandığını ifade etti.

Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, kurum olarak Gönen Patlıcanı'na coğrafi işaret kazandırma yolunda çalışmaların devam ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki pazarlarda önemli bir yere sahip olan Gönen Patlıcanı'nın yapılacak çalışmalarla Gönen ile tescilleneceğini belirtti.

Özkurt : Verim kısıt, ekim az Gönen Patlıcanının bu yıl hem topraktaki hastalık nedeniyle hem de ekimin az olması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiğine işaret eden Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, "Gönen denince akla gelen tarımsal ürünlerden biri de tabiki patlıcan. İstanbul'a gittiğinizde pazarlarda Gönen Patlıcanı'nın yeri ayrıdır. Marka almış bir üründür. Bununla ilgili kurumumuz adına bir çalışmamız var yöresel ve coğrafi işaret alınması ile ilgili. Gönen Patlıcanı Gönen'in olmazsa olmazlarından. Ama bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde toprakta yaşanan bazı hastalıklardan dolayı verim kısıtlı. Ekimler bu yıl biraz daha az. Şu an patlıcan üreten çiftçimiz bir nebze de olsa para kazanıyor. Tabi ki girdi maliyetleri önümüzdeki yıl ne kadar kazanır kazanamaz onlar tartışılır. Hasadımız olmakta, ürünümüz toplanmakta. Şu anda gayet normal bir fiyata seyrediyor. Bereketli bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(İA-BD-

