Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Gönen'de patlıcan üreticisi eski günlerini arıyor

Gönen'de patlıcan üreticisi eski günlerini arıyor

Patlıcan tarlasından görüntüler

Hastalık Asad Tarım 

-Dalda duran patlıcanlar
-Hastalıktan kurumuş patlıcanlar
-Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt patlıcan tarlasında
-Başkan Özkurt'un açıklamaları
-Patlıcan tarlasında çalışan işçiler

( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde patlıcan üreticisi topraktaki hastalık nedeniyle düşen verimden dertli olsa da kısıtlı verimle para kazanmaya çalışıyor. Gönen'in dünyaca ünlü sebzesi patlıcan için hasat zamanı başladı.
Yüzlerce işçi Gönen'deki patlıcan tarlalarında ürününü hasat ediyor. Son 3 yıl içinde toprakta meydana gelen bir hastalık nedeniyle mahsullerde önemli derecede bozulmalar meydana gelmiş olsa da, yetkililer bu yıl verimin kısıtlı olmasıyla birlikte üreticinin bir nebze de olsa para kazandığını ifade etti.
Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, kurum olarak Gönen Patlıcanı'na coğrafi işaret kazandırma yolunda çalışmaların devam ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki pazarlarda önemli bir yere sahip olan Gönen Patlıcanı'nın yapılacak çalışmalarla Gönen ile tescilleneceğini belirtti.
Özkurt : Verim kısıt, ekim az Gönen Patlıcanının bu yıl hem topraktaki hastalık nedeniyle hem de ekimin az olması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiğine işaret eden Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, "Gönen denince akla gelen tarımsal ürünlerden biri de tabiki patlıcan. İstanbul'a gittiğinizde pazarlarda Gönen Patlıcanı'nın yeri ayrıdır. Marka almış bir üründür. Bununla ilgili kurumumuz adına bir çalışmamız var yöresel ve coğrafi işaret alınması ile ilgili. Gönen Patlıcanı Gönen'in olmazsa olmazlarından. Ama bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde toprakta yaşanan bazı hastalıklardan dolayı verim kısıtlı. Ekimler bu yıl biraz daha az. Şu an patlıcan üreten çiftçimiz bir nebze de olsa para kazanıyor. Tabi ki girdi maliyetleri önümüzdeki yıl ne kadar kazanır kazanamaz onlar tartışılır. Hasadımız olmakta, ürünümüz toplanmakta. Şu anda gayet normal bir fiyata seyrediyor. Bereketli bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
(İA-BD-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı