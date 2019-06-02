Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gönen’de minibüs kayganlaşan yolda yan yatttı: 1'i ağır 10 yaralı

Gönen’de minibüs kayganlaşan yolda yan yatttı: 1'i ağır 10 yaralı

MİNİBÜSTEN DETAYLAR

Aşırı Yağış 

-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-AMBULANS DETAYI

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Gönen İlçesinde aşırı yağış nedeniyle karşı şeride geçen minibüsün yan dönmesiyle oluşan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gönen’den Bandırma istikametine gitmekte olan Mehmet Koca yönetimindeki 10 TY 015 plakalı araç aşırı yağış nedeniyle Cumhuriyet Meydanı 3.km’de karşı şeride geçerek yan döndü. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Gönen ve Bandırma Devlet Hastanelerine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı