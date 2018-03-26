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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölümden böyle kurtardı

Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölümden böyle kurtardı

Kadının kurtarılma anı

Hastane Sudan Zabıta Polis Ekipleri Kadın Hasta 

-Su içerine atlayan kadının genel ve detay görüntüsü
-Kadının ağlaması ve telefonla konuşması
-Kadının ambulansa götürülmesi ve bindirilmesi
-Genel görüntü
-Gondolun kaptanı zabıtayla röp

( ADANA -EK)- Adana’da bir kadın intihar etmek için Seyhan Nehri’ne atladığı sırada gondol ile gelin ve damadı gezdiren kaptan, kadını ölmekten kurtardı ADANA

- Adana’da canına kıymak için nehre atlayan bir kadın, nehirde gelin ve damat gezdiren gondolun kaptanı tarafından kurtarıldı. Olay, Seyhan ilçesi Merkez Park tarafında bulunan Sinanpaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Z.B. adlı kadın intihar etmek için köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atladı. Bu sırada nehirde Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı gondol ile gelin ve damadı gezdiren gondolun kaptanı olan zabıta Yüksel Karbağ, kadının atladığını gördü. Sonra su içerisinde çırpınmaya başlayan kadının yanına gidip, gelin ve damat yardımıyla kadını sudan çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sudan çıkarılan Z.B., ‘bu kızla ne yapacağım’ diyerek gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar kadını zor sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, Z.B.’nin durumunun iyi olduğunu belirlerken, tedbir amaçlı hastaneye götürmek istedi. Ancak kadın hastaneye gitmeyi reddetti. Z.B. olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte polis merkezine götürüldü. (CNK-SO-Y)
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