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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölmekten kurtardı

Gondol kaptanı, gelin ve damatla nehre atlayan kadını ölmekten kurtardı

Su içerine atlayan kadından detay

Hastane Polis Merkezi İntihar Girişimi Zabıta Polis Ekipleri 

-Kadının ağlaması ve telefonla konuşması
-Kadının ambulansa götürülmesi ve bindirilmesi
-Gondolun kaptanı zabıtayla röp.

( ADANA ) ADANA

- Adana’da nehre atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kadını gelin ve damat gezdiren gondolun kaptanı kurtardı. Olay, Seyhan İlçesi Merkez Park tarafından bulunan Sinanpaşa Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (48) isimli kadın köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada nehirde Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Gondol ile gelin ve damadı gezdiren gondolun kaptanı zabıta Yüksel Karbağ, Z.B.'nin atladığını gördü. Suya düşen kadının yanına gondolla gelen Karbağ, gelin ve damadın yardımıyla kadını sudan çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su içerisinden çıkarılan kadın, 'Bu kızla ne yapacağım' diyerek gözyaşlarına boğulurken çevredeki vatandaşlar kadını zorla sakinleştirdi. Tedbir amaçlı hastaneyle getirilmek istenilen Z.B. hastaneye gitmeyi reddedince ailesiyle birlikte polis merkezine getirildi.

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