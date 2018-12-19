Gölün ortasındaki ada 'tavşanlara' ev sahipliği yapıyor...Tavşanlı Ada havadan böyle görüntülendi

-tavşanlardan detay

-ada içinden detay

-Sivrice Belediye Başkanı ile röportaj



( ELAZIĞ ) Gölün ortasındaki ada "tavşanlara" ev sahipliği yapıyor ELAZIĞ



- Doğunun gizli denizi olarak bilinen Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yer alan ada, 17 yıl önce ilçede görevli bir komutan tarafından bırakılan bir çift tavşanın çoğalmasıyla şimdilerde 200'ün üzerinde tavşana ev sahipliği yapıyor. Tavşanlı Adası olarak bilinen adada 68 kuş türü bulunuyor. Hazar Gölü'nde bulunan 35 dönümlük ada, 17 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor. İlçede görevli bir komutanım bıraktığı iki tavşanın çoğalmasıyla ada da şuanda 200'ün üzerine tavşan olduğu biliniyor. Tavşanların yanı sıra 68 kuş türüne de ev sahipliği yapan 35 dönümlük ada dikkat çekiyor. Rahatsız edilmekten hoşlanmayan tavşanlar, tehlikeyi sezdikleri anda kaçarak korunma bölgelerine çekiliyor. 1. derece SİT alana ilan edilen ve çıkmanın yasak olduğu ada için, sahil bandına gezinti alanı oluşturulması planlanıyor. Adanın 35 dönüm olduğunu belirten Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, “Burada 68 kuş türümüz barınıyor. Aynı zamanda göçmen kuşların durakladığı yer. İlk baharda turistlerimiz feribotla yapmış olduğumuz turlarla tavşanlarımız ve kuluçka döneminde ki yumurtaları seyredebilir. Adaya çıkışlar kesinlikle yasak. Yaz aylarında ortalama 200 tavşan var. Kışa doğru popülasyon biraz daha düşüyor. Tavşanlar, adamıza güzellik katıyor"dedi.

İlçe jandarma karakolunda bir komutanın yıllar öncesinde birkaç çift tavşan bıraktığını ve böylelikle adanın tavşanlı adası olduğunu anımsatan Irmak;" Geçmişte burada yaşayan köylüler ilkbaharda , adaya küçükbaş ve büyükbaş hayvan bırakırlardı. Kışın da tekrardan alıp götürürlerdi. Kiloları da bayağı olurdu. Şimdi adada yaşayan tavşanlar için biz kışın gelip ot ve yem bırakıyoruz" diye bilgi verdi. Gölün tamamıyla ilgili çalışmaları olduğunu dile getiren Başkan Irmak, “Özellikle gölün sahip bantlarında insan dokusunu ve insan ayağının basmayacağı şekilde gezinti yerleri oluşturmayı hedefliyoruz. Milli Parklardan onay alırsak yağacağız. Sadece uzaktan seyretmekle yetinilecek. Tavşanlar, sesi ve insan gürültüsünü duyunca tepkilerini gösteriyor ve kaçıyorlar” şeklinde konuştu.



