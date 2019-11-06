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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Golf: Turkish Airlines Pro-Am - ANTALYA Haberi

Golf: Turkish Airlines Pro-Am - ANTALYA Haberi

- Golf turnuvasının düzenlendiği bölge - Golf turnuvasına katılanlar Golf: Turkish Airlines Pro - AmANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Pro - Am Golf Turnuvası, Antalya 'da devam ediyor.Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya, 26'sı profesyonel ve 78'si amatör olmak üzere 104 sporcu katılıyor.Turnuvada, bir profesyonel, üç amatör sporcudan oluşan 26 takım mücadele ediyor.Organizasyon, akşam düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Dera Ödül Töreni Amatör 

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