Gölette mahsur kalanlar kurtarıldı - MARDİN

- Kurtarmadan detay - Mahsur kalan araçları kurtarma çalışmasıYağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalanlar kurtarıldı - Mardin ’de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan öğrenci servis ve kamyonetteki vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldıMARDİN (AA) – Mardin ’de etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Mardin Ömerli karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan kamyonet ve öğrenci servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kamyonetteki 2 kişi itfaiyenin asansörüyle kurtarılırken İçinde 6 öğrenci ve sürücü bulunan öğrenci servisi de itfaiye çekme halatıyla kurtarıldı.