Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gölette mahsur kalanlar kurtarıldı - MARDİN

Gölette mahsur kalanlar kurtarıldı - MARDİN

- Kurtarmadan detay - Mahsur kalan araçları kurtarma çalışmasıYağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalanlar kurtarıldı - Mardin ’de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan öğrenci servis ve kamyonetteki vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldıMARDİN (AA) – Mardin ’de etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Mardin Ömerli karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle oluşan gölette mahsur kalan kamyonet ve öğrenci servisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kamyonetteki 2 kişi itfaiyenin asansörüyle kurtarılırken İçinde 6 öğrenci ve sürücü bulunan öğrenci servisi de itfaiye çekme halatıyla kurtarıldı.

Aşırı Yağış Öğrenci Servisi 

İlgili Foto Galeriler
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı