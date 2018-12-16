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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gölette kaybolan şahıs bulunamadı, 25 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı...Arama çalışmaları havadan görüntülendi

Gölette kaybolan şahıs bulunamadı, 25 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı...Arama çalışmaları havadan görüntülendi

Arama kurtarma çalışmaları drone görüntüleri

Gesi Trol 

-Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi
-Röportaj
-Fotoğraflar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahsı arama çalışmaları bu günlük sona erdi. Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin gece geç saate kadar yaptığı arama çalışmalarında şahsa ulaşılamamıştı. Bugün sabahın ilk ışıkları ile bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmalarına devam etti. 25 saat süren arama çalışmaları bu günlük sona erdi. Arama çalışmalarına yarın Ankara'dan gelecek Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri de katılacak.
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