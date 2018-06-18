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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - İZMİR

Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - İZMİR

- Göletten cesedin çıkarılma görüntüleri - Bayındır Devlet Hastanesi'nden görüntüler İzmir 'de gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayındır ilçesinde gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.Balcılar Mahallesi'nde akrabalarıyla dün Tekerlekli Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Ümit Sungur'un (23) bulunması için çalışma yürüten dalgıç ekibi, etkili olan yağış ve suyun bulanık olması nedeniyle ara verdiği arama kurtarma çalışmasına bugün devam etti.Ekipler, göletteki 3 saatlik çalışma sonucu Sungur'un cesedine ulaştı.Sungur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümit Sungur ile gölete girenlerin ifadesine başvurdu.İstanbul'dan bayram ziyareti için Torbalı ilçesine gelen ve 5 akrabasıyla dün Tekerlekli Göleti'ne giren Ümit Sungur'un sudan çıkmaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Cenaze Bayram Ziyareti Sudan 

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