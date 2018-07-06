Gölette hayatlarını kaybeden baba ve 2 kızı toprağa verildi Haberi

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( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Altınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Göleti’ne giren baba ve 2 kızı toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde fasulye ekimi için Yarseli Göleti’nin yanında bulunan tarlasına gelen Mustafa Korkmaz (49), serinlemek için gölete girdi. Kısa bir süre sonra gölet içerisinde çırpınmaya başlayan Korkmaz’ı kurtarmak için üvey kızları Emine Aslan (12) ve Safiye Aslan (15) da gölete atladı. Baba ve kızları göletten çıkamayarak gözden kayboldu. AFAD'a bağlı sualtı arama timleri bölgeye sevk edilirken sabah saatlerinde arama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, baba ve 2 kızının cansız bedenlerine ulaştı. Otopsi için Hatay Bölge Hastanesine getirilen baba ve 2 kızı otopsinin ardından Antakya Mezarlık Kompleksine gönderildi. Antakya Mezarlık Kompleksi morgunda yapılan işlemlerin ardından baba Mustafa Korkmaz Yarseli Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yarseli Mezarlığında toprağa verildi.

Emine ve Safiye Aslan'ın cenazeleri ise Altınözü İlçesi Boynuyoğun Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Boynuyoğun Mezarlığına defnedildi.

