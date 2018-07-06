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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Gölette boğulan baba ve iki üvey kızının cenazeleri toprağa verildi - HATAY

Gölette boğulan baba ve iki üvey kızının cenazeleri toprağa verildi - HATAY

- Cenazelerin morgdan alınarak araçlara taşınması - Baba kızın yakınları - Cenazelerin getirilmesi - Baba kızın cenaze namazlarının kılınması - Cenazelerin defnedilmek üzere mezarlığa taşınmasıBaba ve iki kızının gölette boğulması - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde baraj göletinde hayatını kaybeden baba ve iki üvey kızının cenazeleri toprağa verildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde baraj göletinde boğulan baba ile iki üvey kızının cenazeleri defnedildi.Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışırken boğulan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) Hatay Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.Baba Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi, iki kardeşin cenazeleri ise Boynuyoğun Mahallesi mezarlıklarında kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.
Defin sırasında anne Aysel Korkmaz ve yakınları, sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.Safiye ve Emine Aslan'ın öz babalarının 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve üvey kızları dün baraj göletinde kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu sabaha karşı cesetleri bulunmuştu.

Cenaze Baraj Göleti Bild Sağlık Ekipleri 

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