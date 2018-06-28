Göletler binlerce sazanla buluştu - EDİRNE Haberi

- Göletlere balıkların bırakılması - Balık dağıtım töreni - Yetkililerin ve muhtarın açıklaması - Edirne 'ye, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 123 bin yavru sazan, kentteki göletlere bırakıldı - Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nazan Türkarslan: - "Protein kaynağı olan balıklarımızın üretim ve dağıtım kısmını biz yapıyoruz fakat vatandaşlarımız da avlanma sırasında çeşitlere dikkat etmelidir. En azından bir dönem bu balıkların yavrulamaları için müsaade etmeliler"EDİRNE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen 123 bin yavru sazan, Edirne 'de göletlerle buluştu.Proje çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde 5 milyon sazan yetiştirildi. Bu balıklardan 123 bini de Edirne 'ye gönderildi.Yavru sazanlar Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün su ürünleri tesisinde düzenlenen törenle köy muhtarlarına dağıtıldı.Müdürlük yetkilileri de Tayakadın köyündeki gölete giderek yavru sazanları gölete bıraktı. - "Kentteki 60 gölete balık dağıtımı yaptık" Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nazan Türkarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 60 gölete balık dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Köyler ve ilçelerdeki muhtarlarımıza yavru sazan balıklarımızı verdik. Son 10 yılda Edirne 'de 2 milyon 600 bin balık dağıtıldı. İç sular için sadece sazan balığı dağıtımı yapılmakta. Deniz ve iç sularda Antalya'da üretilen değişik balık türleri dağıtılmaktadır. Önümüzdeki yıl yayın balığımız da dağıtılacaktır. Protein kaynağı olan balıklarımızın üretim ve dağıtım kısmını biz yapıyoruz fakat vatandaşlarımız da avlanma sırasında çeşitlere dikkat etmelidir. En azından bir dönem bu balıkların yavrulamaları için müsaade etmeliler." diye konuştu. İl Müdürlüğünün Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erdinç Kılıç da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın son yıllarda balıkçılıkla ilgili verimli ve ileriye dönük atılımlar yaptığını ifade etti. Yeni balık türlerinin yetiştirilmesi ve çoğaltılması için çalışmaların hızlandırıldığını anlatan Kılıç, "Denizler için yeni türler düşünülüyor. Daha önce Kalkan ve Mersin balığı gibi türler takviye edildi. Dünyanın en önemli gelecekteki sorunlarından birisi gıda. Gıdanın da önemli bir ayağı protein, proteinin de önemli bir ayağı balıktır." dedi. Büyükdöllük köyü muhtarı Ahmet Karanfil de balıkları köydeki gölete bırakacaklarını anlattı. Köy sakinlerine de balıkların avlanma zamanlarına ve balıkların büyüklükleri kapsamında bilgiler verdiklerini dile getiren Karanfil, hayvancılığın yanında balıkçılığın da önemli bir gelir kapısı olduğunu kaydetti. Tayakadın köyü muhtarı Fevzi Ekmısır ise DSİ tarafından yapılan göletin balıklandırılmasının köy sakinlerine katkı sağladığını söyledi.