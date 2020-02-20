Gölete uçan otomobilden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı İzle

-olay yerinden detaylar

-aracın çıkarılma görüntüleri

-ölen kadının kıyıdaki görüntüsü



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da gece saatlerinde gölete uçan otomobilde bulunan bir kadının cansız bedeni sabah yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Orduzu Pınarbaşı Göletinde gece saatlerinde bir otomobilin suya uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilde 2 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımı ile göletten çıkarılırken, bir kişi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi tarafından suda donmak üzere iken son anda kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bir kişinin olduğunu öğrenen ekipler arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmaları sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçlarının yaptığı çalışmalar sonucunda araçta bulunan 33 yaşındaki Pelin B.’nin cansız bedeni kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulundu. Genç kadının cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılırken, suya batan araçta itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkartılabildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (CÖ-SD-



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