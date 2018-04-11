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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gölete düşen otomobilde 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu

Gölete düşen otomobilde 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu

Olay yerinden görüntüler

( ADANA - GÖRÜNTÜ) ADANA

Polis Jandarma Bild Baraj Gölü 


- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde içinde 3'ü çocuk 4 kişinin bulunduğu ileri sürülen otomobil, Gökkaya Baraj göletine uçtu. Kaybolan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi Mahallesi'nde bir kişi, saat 13.00 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonunda otomobil ve çocuklar bulunamayınca AFAD ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası otomobile ulaşıldı ancak 3'ü çocuk 4 kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama çalışmalarını sürdürüyor.
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