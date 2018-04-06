Gölet kenarında çıkan yangın korkuttu

-Mut Orman işletme ve Mersin Büyükşehir araç ve personelinin yangına müdahalesinden görüntü

-Yangından detaylı görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Hacınuhlu Mahallesi Hacınuhlu Kelceköy sulama göledi kenarındaki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir ve Orman işletmesine bağlı 5 yangın arozözü ve 20 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başlatıldı. Rüzgarın olmaması yangının büyümesini ve gölede zarar vermesini önledi. Olay yerine gelen vatandaşlar yangının gölede zarar verecek diye korku dolu anlar yaşadı. Kelceköy Mahallesi Sulama kooperatifi Başkanı Hasan Tepe, “Uyarılarda bulunduğumuz halde gölet etrafına piknikçiler gelip ateş yakıyorlar. Mutlaka bu yangında piknikçilerin işidir. Bu konuda ne kadar uyarsak da uyarılarımızı dikkate almıyorlar” dedi.

Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

