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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Göle uçan otomobilden bir kız çocuğu cesedi çıkartıldı

Göle uçan otomobilden bir kız çocuğu cesedi çıkartıldı

cesedin çıkartılması

Baraj Göleti Bild Sudan Uçan Otomobil Kız Çocuğu 

-ailenin fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göle uçan otomobilde bulunan 13 yaşlarında bir kız çocuğnun cesedi çıkartıldı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Otomobilin Baba Musa Hoşca (38), kızı Elif (13), oğulları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) olduğu öğrenildi. 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın cansız bedeni otomobilin içinden kıyıya çıkartıldı. Diğerlerinin sudan çıkartılması için çalışmalara devam ediyor.
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