Göle uçan otomobilde ölen baba ve 3 çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı

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( ADANA ) ADANA



- Adana'nın Saimbeyli ilçesinde. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobilde ölü bulunan Baba Musa Hoşca (38), kızı Elif (13), oğulları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) son görüntüleri ortaya çıktı. Baba Hoşça'nın ölmeden önce dağlık bir alanda sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

Burada babanın çocuklarına 'dünyanın sonu değil ya gittiği yere kadar gideriz. Boynu bükük durmayın. Yolun bittiği yere kadar gideriz. Nerede tırak orada bırak' diyor. Uzun süre baba çocuklarıyla sohbet ediyor. Baba sürekli "boynu bükük durmayın" diyor.

