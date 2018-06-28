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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Göle giren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kayboldu - BURSA

Göle giren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kayboldu - BURSA



: - Gölden kendisi çıkan ve akrabaları için ağlayan çocuğun görüntüsü - Kaybolan çocukların dua eden yakınları - Göldeki arama çalışmaları - Ambulans ve sualtı polis ekiplerinden görüntüler - Drone görüntüsü - Genel ve detay görüntülerGöle giren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kaybolduBURSA (AA) - İznik Gölü'ne sandalla açıldıktan sonra göle girip boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten ikisi kurtarıldı, biri kayboldu.Alınan bilgiye göre, Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) İznik Gölü Yeniköy Altı mevkisinde sandalla göle açıldı.Gölde yüzerken sandalın kendilerinden uzaklaştığını gören Adil Beyazıt, bağırarak yardım istedi.Sesleri duyan vatandaşlar göle girerek Adil Beyazıt'ı kurtardı.Adil Beyazıt'ın gölde kuzenlerinin olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu'nu kurtarmak için sandalla göle açılan balıkçılar, gölün 200 metre ilerisinde Küçükoğlu'na ulaşarak sahile getirdi.Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Emirhan Beyazıt'ı arama çalışmalarını sürdüren Orhangazi Jandarma, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçlarının havanın kararması nedeniyle çalışmalara sabah saatlerinden itibaren devam edeceği öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi Polis Jandarma Bild Polis Ekipleri 

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