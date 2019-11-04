Göle eksi 20’yi gördü araçlar çalışmadı İzle

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-BUGÜN GEÇİLEN KAR GÖRÜNTÜLERİ EKLENMİŞTİR



( ARDAHAN ) - ARDAHAN



- Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan’ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Ardahan´da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20´yi gördü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları sıcak su dökerek çalıştırabildi. (OY-AT)



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