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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Göle düşenlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor

Göle düşenlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor

Ekipler su üstü detay

Karya Balık Tutma Balık Tutmak 

-Afad ekipleri detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken, 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesine bağlı Bakırlı Mahallesiyle Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl’e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D., isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle göle düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından H. Y., kurtarılmıştı. Gölde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda Ahmet D’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E’yi aramaya devam ediyor. (RŞ
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