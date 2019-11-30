Göle düşenlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor

-Afad ekipleri detay



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken, 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesine bağlı Bakırlı Mahallesiyle Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl’e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D., isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle göle düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından H. Y., kurtarılmıştı. Gölde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda Ahmet D’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E’yi aramaya devam ediyor. (RŞ



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