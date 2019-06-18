Göle dönen yolun ortasına masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı

-masa ve sandalyeyi kaldırmaları



( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ın Yerköy ilçesinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları nehre çevirdi, su birikintileri gölü andırır manzara oluşturdu. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yerköy ilçe kaymakamlığı önünde Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaşta diz kapağına kadar gelen suyun içerisinde masa ve sandalye kurarak çorba keyfi yaptı. Vatandaşın çileyi keyfe döndürme hali bir vatandaş tarafından cep telefonuna çekilerek o an ölümsüzleştirildi. Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Polis ekiplerinin gelmesiyle de esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla vatandaşın çorba keyfi sona erdi.

