Göle dönen bahçede kayıkla hasat İzle

- Adana’da 4 gün aralıksız süren sağanak yağışın durmasının ardından göle dönen narenciye bahçelerinde kayıkla hasat yapıldı. Yüreğir Ziraat Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu an tarlalar su dolu. Kayıkta hasat yapılıyor. 150-200 bin dönüm Adana genelinde sular altında” dedi.

Adana’da pazartesi akşamından perşembe akşamına kadar süren yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazileri suların altında kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'nde ise Ceyhan Irmağı’nın taşması nedeniyle birçok narenciye bahçesini su bastı. Çiftçiler de su basan bahçelerinde kayıklarla dolaşarak mandalina hasadı yaptı. Çiftçiler yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

“Her yer sular altında”Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu an tarlalar su dolu. Kayıkta hasat yapılıyor. Metrekareye 300 kilograma yakın yağış düştü. İlk defa böyle fazla yağışın düştüğünü gördük. Her taraf sular altında. Geççi meyveler hasat edilmedi. Yarısı bu meyvelerin israf olacak. 150-200 bin dönüm Adana genelinde Yüreğir bölgesinde 50 bin dönüm üzerindeki alanlar sular altında” diye konuştu.

“Sular çekilince zarar ortaya çıkacak”Adana’nın bu yıl afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini aktaran Doğan, “Bu meyvelerin çoğu dökülecek. Eğer güneşli hava devam ederse su almayan yerlerin hasadı yapılacak. Adana ilimizin bu yıl afet olarak ilan edilmesini istiyoruz. Bu kadar şiddetli yağmur görmedik. Geçen yılda aynı yağmur oldu ama sadece Ceyhan ve Seyhan ırmağı taştı. Bu yıl ovanın tamamı sular altında. Çiftçiler tarım müdürlüklerine zarar ziyan tespiti için başvurularını yaptılar. Bütün sular çekilince asıl zarar ziyan ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.“30-40 dönüm ürün suyun içinde”Bahçe sahibi Seyit Nurettin Artıksuer de, “Çoğu çiftçinin malları suyun altında kaldı. Bazı yerlerde kayıkla topladık mallarımızı. Şu anda su seviyesi çok yüksek. Greyfurt ve Murcott cinsi mandalinalarımız var. 30-40 dönüm ürün suyun içinde. Bunun da tahmin ediyorum yüzde 50’si su çekilene kadar dökülür. Şu an kayıkla toplamaya çalışıyoruz su çekilince işçiler girip hasat yapacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yağışın ovaya verdiği tahribat drone ile havadan görüntülendi.



