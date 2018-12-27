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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Göle dönen Adıyaman’da araçlar mahsur kaldı İzle

Göle dönen Adıyaman’da araçlar mahsur kaldı İzle

Göle dönen cadde ve sokaklar

Mahsur Kaldı Yağan 

-Mahsur kalan araç ve sürücüsünün konuşması
-Başka bir aracın arıza yapması ve sürücüsünün konuşması
-Belediye ekibinin mahsur kalan aracı çıkartması
-Logarlardan fışkıran su
-Gölete dönen cadde ve sokaklardan görüntü

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı. Metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman’da üç günden etki etkili olan yağmur yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Otogar yolu ve Atatürk Bulvarı üzerinde mazgalların yetersiz olması veya tıkanmasından dolayı loğar kapaklarından su fışkırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde mahsur kaldı. Bazı açlar arızalandı. Belediye ekipleri bir taraftan mazgalları temizleme çalışması yürütürken diğer taraftan mahsur kalan araçları kurtardı. Gölete giren araçların plakaları düştü. Kent merkezinde dün gecen itibaren 77 ev ve iş yerini su bastığı ve ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiği öğrenildi.
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