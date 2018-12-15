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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Göle attığı ağı kontrol ederken kayıktan düştü

Göle attığı ağı kontrol ederken kayıktan düştü

Kaybolan şahsın kenarda teknesi

Polis A Haber Jandarma Deniz Polisi Baraj Kapakları 

-Deniz polisinin arama çalışmaları
-Kayığı kenara getiren Sebahattin Orta konuşması
-Kaybolan şahın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahıs kayboldu. Deniz polisi şahsı arama çalışması başlattı. Derbent Baraj Gölü batık minare yakınlarında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düştü. Gölde kayığı başı boş bir vaziyette baraj kapaklarına doğru gittiğini gören vatandaşlar tekleriyle onun yanına gitti. Kayıkta kimseyi görmeyince onu kenara çeken vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi gölde arama çalışmaları başlattı. Kayıp şahsın gölde ve karada arama çalışmaları sürüyor. Başıboş bir vaziyette giden tekneyi kenara çeken Sebahattin Orta, "Ağı sermiş bize haber verdiler. Kayığın suda başı boş kapaklara doğru gittiğini söylediler. Biz de buradan motorlu kayığımızı çalıştırdık. Kayığın yanına gittiğimizde boştu. Kayığı kenara çektik. Kayıkta küreğin biri yoktu” dedi.

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